La macchina vaccinale pugliese ingrana la marcia e si avvia a tagliare il traguardo delle vaccinazioni a tutti gli studenti, in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. A partire da oggi, lunedì 23 agosto infatti, in base a quanto disposto dal Dipartimento della Salute, tutte le Asl provinciali chiameranno scuola per scuola, i giovani tra i 12 ed i 19 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid.

Ne restano ancora circa 150mila, secondo il report del Governo. Nel dettaglio, sono circa il 63% gli adolescenti della fascia 12-15 anni non vaccinati, ma la percentuale scende al 31% per quelli di età compresa tra i 16 e i 19. L’obiettivo è quello di effettuare il maggior numero di somministrazioni in tempo per il primo suono della campanella, in programma per il 20 settembre. Anche per questo, già da una settimana, la Puglia ha aperto una corsia preferenziale per i giovani, che possono vaccinarsi senza prenotazione.

Parallelamente prosegue la campagna vaccinale dedicata ai lavoratori del mondo della scuola. Dati alla mano, il personale scolastico regionale, docente e non docente, che ha ricevuto almeno una dose è superiore al 95%, pari a circa 86.700 persone, mentre sono meno del 5% i lavoratori non ancora vaccinati. Tra le province più virtuose spicca la Bat, con il 96,7% di somministrazioni al personale scolastico, seconda alla sola provincia di Foggia, prima in Puglia per numero di somministrazioni a docenti e collaboratori con oltre il 97%.