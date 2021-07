La Fidelis Andria vede la C, il Bisceglie ci spera. Questo l’esito delle sentenze riguardanti i ricorsi presentati dal Chievo e dalle cinque squadre di Serie C (Paganese, Carpi, Sambenedettese, Novara e Casertana) al Collegio di Garanzia del Coni. Solo il ricorso della Paganese è infatti stato accolto. Questo implica che Chievo, Novara, Carpi, Casertana e Sambenedettese sono al momento escluse dai professionisti. Discorso diverso per il Picerno, che potrebbe sostituire il Gozzano, promosso sul campo ma non iscritto. Il Cosenza vede invece la Serie B.

Il Consiglio Federale di oggi alle 11 stabilirà ripescaggi e riammissioni.