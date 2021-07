Tempo di Olimpiadi 2020 per Francesco Fortunato, primo andriese della storia a partecipare alla competizione a cinque cerchi. Nel pomeriggio di oggi l’atleta delle Fiamme Gialle è partito da Fiumicino, a Roma, con destinazione Tokyo. Sui suoi social ha pubblicato una foto con tanto di sorriso e valige pronte prima di salire a bordo del suo aereo.

Fortunato, assieme ai colleghi Stano e Tontodonati, parteciperà alla 20 km di marcia in programma il 5 agosto alle ore 9.30 italiane. Decisiva per la convocazione alle Olimpiadi 2020 la straordinaria prestazione nella Coppa Europa di Podebrady dove l’andriese centrò il il minimo per volare in Giappone.