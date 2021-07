Il Ministero delle infrastrutture ha reso nota la selezione dei 271 progetti di riqualificazione urbana finanziati con 3,2 miliardi di euro attraverso fondi del PNRR. Tra questi brilla Trani che si posiziona nella parte altissima della graduatoria con due progetti (11° e 14°posto) per un totale di 30 milioni di euro. Andria vedrà finanziati ben tre progetti finiti alle posizioni 129, 138 e 145 della graduatoria per un totale di 45 milioni di euro. Anche Barletta si vede finanziare tre progetti (in graduatoria al 224°, 241° e 257° posto) per un totale di 43milioni e mezzo.