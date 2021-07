«È iniziata la bonifica straordinaria di contrada Mastrottaviano, storicamente zona “prediletta” dagli incivili seriali. Tantissime le segnalazioni che arrivano, siamo anche riusciti a individuare e sanzionare qualche trasgressore». E’ quanto si legge in una nota del Sindaco di Andria Giovanna Bruno. Anche la nostra redazione, in diverse occasioni, ha segnalato lo stato di degrado in cui versava la zona di Andria in questione.

«Ma troppa poca cosa a fronte degli incalcolabili danni all’ambiente e alle casse del comune, chiamato puntualmente a sanare situazioni che non sempre rientrano negli adempimenti contrattuali della Sangalli. Purtroppo il fenomeno riguarda una zona molto estesa e risulta difficile monitorarla persino con le fototrappole. Per questo motivo ci stiamo attrezzando con i droni, di prossimo utilizzo in città. Dobbiamo confidare nella cultura del rispetto ambientale e nel dovere di denuncia specifico, che ricade su ciascun cittadino che voglia bene alla propria terra».