33 gare condite da due reti in una stagione in cui la fase difensiva è risultata la meno battuta d’Italia. Perno centrale è stato Francesco Fontana che vestirà ancora, nella prossima stagione, la maglia biancazzurra della Fidelis. Esperienza, fisicità e tecnica per il trentenne difensore centrale che sarà a disposizione del tecnico Gigi Panarelli: «Contento di continuare a vestire questa maglia e giocare per questa grande piazza – ha spiegato Francesco Fontana – La voglia del tecnico di tenermi è stata tanta visto il buon lavoro fatto l’anno scorso e di continuarlo insieme».