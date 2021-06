Per far fronte all’emergenza caldo l’Asl Bt informa che a breve sarà climatizzato l’Hub vaccinale di San Valentino. Un sospiro di sollievo per medici, infermieri e cittadini che negli ultimi giorni hanno dovuto sopportare temperature molto elevate all’interno del tensostatico di via Castellana.

Nel frattempo nelle ultime 24 ore sono state inoculate altre 1.754 dosi di vaccino. Ad Andria oltre il 52% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose.