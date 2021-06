Una coltre di fumo nero visibile anche a molta distanza ha coperto il cielo della Città di Andria questo pomeriggio attorno alle 17,30. In fiamme diversi box presenti in un deposito con mezzi e materiale in via Ospedaletto. Ingenti i danni non ancora quantificati al momento. Sul posto lungo il lavoro dei Vigili del Fuoco giunti con diverse camionette ed auto oltre a Polizia Locale e Polizia di Stato. Sul posto necessario anche l’intervento precauzionale di alcune equipe sanitarie. Da verificare innanzitutto la natura dell’incendio oltre che la triste conta dei danni.

