Brutto risveglio stamane per la città di Andria. Questa notte, a causa della crescita delle radici degli alberi, è crollato un muro in tufo di 4 metri nei pressi dell’associazione “Tutt’altro e nei dintorni”.

Un muro senza fondamenta, di quelli antichi che ormai non vengono più realizzati, si è frantumato in mille pezzi a causa anche dell’assenza in questi anni di interventi di manutenzione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i tecnici del Comune e gli operatori della Multiservice per la messa in sicurezza.

In pericolo anche questa volta l’incolumità dei cittadini dopo il crollo di parte del portale dello stadio “Comunale”. Solitamente quel punto è frequentato giornalmente da decine di bambini che giocano e fanno attività ricreative.

«Nei prossimi giorni si lavorerà per la rimozione e per valutare una nuova forma di recinzione – scrive il sindaco Bruno. Continueremo a lavorare al massimo delle nostre possibilità per intercettare tutti i fondi che saranno stanziati in questo delicato momento di ripresa e resilienza per l’Italia intera».