Si è chiusa al “PalaFive” di Putignano una stagione comunque da ricordare per la Florigel Futsal Andria nonostante le incertezze legate alla pandemia e la mancata disponibilità di un campo da gioco in città consono ad un campionato di serie C1 trasformatosi poi in una B2.

I biancoazzurri di Giovanni Rutigliani, nonostante una gara giocata a mille, hanno dovuto cedere il passo in semifinale play-off al quotato Castellana di mister Chiaffarato. Il team barese ha subito messo in chiaro le cose nella prima frazione con le reti di Solidoro, Salamida, De Tomaso. Nella ripresa però l’Andria ha la forza di reagire: Tortora accorcia le distanze con un preciso diagonale, poi Ferrucci ha sul dischetto la palla per riaprire il match, ma Di Vagno e la traversa negano la gioia al calcettista biscegliese. Il mancato 2-3 andriese scuote il Castellana che allunga con le reti di Salamida e Solidoro. Il rasoterra di Ferrucci e i sigilli di Boccardi e De Tomaso fissano il finale sul 7-2 per la compagine castellanese che in finale domani pomeriggio affronterà il Futsal Barletta. La squadra vincitrice si qualificherà alla fase nazionale con la serie B che sarebbe praticamente ad un passo.

Applausi e attestati di merito per la squadra di mister Rutigliani che il prossimo anno sarà nuovamente ai nastri di partenza del massimo campionato regionale con ambizioni importanti e l’auspicio di poter tornare a giocare nel Palasport di Andria.