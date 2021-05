Lidia Marinacci del Bar Marinacci, 32 anni, è la nuova presidente della Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio bar e ristoranti di Andria. È stata eletta ieri nel corso dell’assemblea del consiglio direttivo nella quale è stato eletto anche il vicepresidente Giuseppe Lastella di Caffè Sospeso ed il segretario Francesco Montereale di Pasticceria Napoletana. Il gruppo sarà affiancato dal consiglio direttivo che è composto da Antonio Liso di Petit Gateau, Giuseppe Tortora di Golosia, Giovanni Porro di Bar Astoria, Tommaso Sanguedolce di Bar Alexander, Lorenzo Balducci di Bar dell’Angolo, Giuseppe Paparusso di Bar Fantasy, Lorenzo Bruno Bar Scaramouche.

«Innanzitutto ringrazio il direttivo che mi ha affidato questo ruolo che per me è importante e prestigioso. Quando ho deciso di candidarmi l’ho fatto pensando ai giovani, come me e mio marito, che spinti dalla passione e dall’amore per questo lavoro fanno tanti sacrifici ogni giorno per gestire la propria attività. Ma la fatica tra una veglia all’alba e una giornata ricca di impegni e di creazioni per i nostri clienti non può che arricchirci e donarci tanto: è bello vedere negli occhi di chi si affida a noi la gioia nel degustare un ottimo caffè, un buon dolce o un bizzarro drink. Per mesi quelli occhi contenti dei nostri clienti ci sono mancati, a causa delle restrizioni. Ora speriamo di continuare a vederli ogni giorno. Abbiamo vissuto un anno difficile ma ora è il momento di andare avanti. Il mio obiettivo, che condivido con il gruppo che si è formato della Fipe bar e pasticcerie di Andria è quello di coinvolgere il più possibile i giovani colleghi per diffondere le conoscenze degli associati più esperti e le innovazioni che i ragazzi tentano di portare al settore, fondendoci in una unica finalità, quella di riscoprire e divulgare i tanti prodotti tipici della nostra città», dichiara la neo eletta presidente, Lidia Marinacci.

«Alla Fipe bar e pasticcerie va il nostro augurio di un buon lavoro e siamo certi che insieme a loro, così come a tutte le altre categorie della Confcommercio, cercheremo di risolvere tutte quelle che sono le problematiche ma soprattutto valorizzare i punti di forza per guardare tutti insieme a prospettive future e ne siamo certi a traguardi positivi», conclude Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria.