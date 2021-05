Un’esperienza innovativa e coinvolgente che prevede la possibilità di scambiare magari qualche parola con Federico II di Svevia oppure vedere quel camino acceso, oggi ormai un lontano ricordo. Il Castel del Monte, infatti, si è trasformato in un Holo Museum, un museo che si baserà anche sulla realtà aumentata. A spiegarci i dettagli di questa idea è stata Elisabetta Porta questa mattina durante Caffellatte.

Un progetto lungimirante e sviluppato da Hevolus Innovation in collaborazione con Infratel Italia e Microsoft con l’obiettivo di contribuire, assieme alla Direzione regionale dei Musei di Puglia, alla valorizzazione dell’arte e della cultura del territorio attraverso l’utilizzo del digitale. Appena entrati a Castel del Monte, infatti, sarà sufficiente scaricare l’app MURGIA usando il proprio smartphone per vivere il maniero federiciano in modalità Phygital con contenuti in realtà aumentata che arricchirano la propria visita. Sarà proprio l’avatar 3D di Federico II di Svevia ad accompagnare il visitatore. In realtà l’esperienza di visita potrà avvenire anche da casa.

