Sono 1.695.127 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17). E’ stato somministrato il 96,1% delle dosi consegnate. La Puglia, secondo i dati del Governo nazionale, è così la prima regione per percentuale di somministrazioni sulle dosi consegnate (1.763.955) dalla Struttura commissariale.

Tra oggi e domani sarà vaccinata l’intera popolazione delle Isole Tremiti (Fg), che saranno così covid free.

ASL BAT: Continua senza sosta la vaccinazione di tutte le fasce interessante anche nella Asl Bt: oggi è cominciata come su tutto il territorio regionale anche la vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 59 e i 50 anni. A Barletta come da programma è cominciata la vaccinazione dei caregiver dei pazienti trapiantati, in attesa di trapianto o dializzati. In questi giorni sarà completata anche la somministrazione delle seconde dosi per il personale della scuola. Incessante anche la vaccinazione dei pazienti fragili a cura del medici di medicina generale.