Erba troppo alta, non curata e uno stato di incuria generale che fa indignare i cittadini. Siamo all’interno del Cimitero Comunale di Andria. Le immagini che scorrono risalgono a questa mattina e riguardano lo stato di abbandono in cui versa il campo 13. Una situazione che ha suscitato la rabbia da parte dei familiari dei defunti sepolti in questa area. Alcuni di loro, in rigoroso silenzio, provano a restituire decoro in modo autonomo, provando ad eliminare le piante in eccesso che sono nate attorno alle tombe dei propri cari.

Ma sono davvero tanti i messaggi giunti alla nostra redazione per denunciare lo stato di incuria, con erbacce che non rendono omaggio alla memoria di coloro che riposano in questa zona del Cimitero Comunale. «Non è la prima volta che segnaliamo il disagio, ma ad oggi ancora nessuna azione», scrive una cittadina. Qualcun altro calca la mano e sottolinea: «Se non si interviene, tra poco raccoglieremo cicorie e rucola». Una esagerazione, certo, ma che rende l’idea della rabbia dei parenti dei defunti.

Facendo tuttavia un giro all’interno dell’intera area cimiteriale è possibile notare come la vegetazione venga ben curata un po’ ovunque. L’unica eccezione resta proprio il campo 13. Non si comprende, dunque, il motivo dell’incuria localizzata solo in un punto. I cittadini sperano in un intervento quanto mai tempestivo. La nuova casa dei loro cari merita di avere un aspetto decoroso e rispettoso della loro memoria.