“In merito a quanto pubblicato negli articoli apparsi sulle testate giornalistiche locali, relativi al discorso “Libri di testo” si nota che, dopo varie spiegazioni già date in merito alla procedura adottata e consolidata dall’anno scolastico 2018/2019, si continua volutamente a distorcere ogni risposta data, interpretando “a proprio uso e consumo” quanto dichiarato dall’assessore Dora Conversano a seguito dell’interpellanza fatta nell’ultimo Consiglio Comunale”. La nota del Gruppo Consigliare Andria Lab 3 formato dai consiglieri Bruno, Sinisi, Cannone, Vilella e Matera, replica alle diverse critiche giunte all’amministrazione dopo l’ultimo consiglio comunale.

“Si precisa che l’assessore non ha mai “sponsorizzato” questa o quella scelta, ma si è limitata per l’ennesima volta – dicono da Andria Lab 3 – a registrare e condividere la notevole diversità di costi tra un tipo di procedura e l’altra. Si parla di risparmio medio del 9,9% su costo di copertina con l’attuale procedura, rispetto al risparmio dello 0,25% con la procedura precedente. L’assessore ha anche precisato che la scelta è dettata dalla norma sui contratti pubblici. Essendo, tra l’altro, il nostro un ente in predissesto, si condivide ovviamente la “motivazione” della scelta, non potendo derogare la norma e non potendo non considerare il notevole risparmio, così come già fatto dalle precedenti gestioni, prima tra tutte quella di centro-destra di cui ancora oggi in consiglio siedono illustri rappresentanti”.

“Riteniamo, inoltre – concludono da Andria Lab 3 – che non è possibile paragonare il nostro ente ad altri enti, seppur vicini, che hanno una situazione finanziaria totalmente differente. Relativamente alla tempistica, è priorità di questa amministrazione adoperarsi al meglio per anticipare il prima possibile, i tempi di erogazione delle somme previste per ciascuna scuola ed evitare il più possibile, disagi alle famiglie e agli alunni”.