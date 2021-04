Ci saranno gli uffici della Polizia anticrimine oltre alla polizia amministrativa e di sicurezza. Ma anche la Squadra mobile, la Digos, immigrazione, prevenzione generale e soccorso pubblico, gestione delle risorse umane ed attività di supporto. Ecco la nuova Questura BAT: entro 60 giorni ora il nuovo presidio di sicurezza atteso ormai da quando è stata costituita la sesta provincia pugliese e cioè 17 anni fa, sarà finalmente realtà. Ieri mattina il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha emanato il decreto di istituzione dell’organismo che avrà sede nella struttura di via Indipendenza ad Andria.

Altre novità sono quelle della soppressione del Commissariato di Andria oltre alla conferma di quelli presenti a Barletta, Canosa e Trani che passeranno formalmente alle dipendenze della Questura BAT mantenendo sedi e dotazioni organiche fino al completamento del processo di riassetto.

I Distaccamenti di Polizia stradale di Ruvo di Puglia e Spinazzola sono soppressi ed è costituita, alle dipendenze del Compartimento della polizia stradale per la Puglia, la Sezione di polizia stradale della BAT. La sottosezione di Polizia stradale di Trani passa alle dipendenze della BAT, mantenendo la sede già assegnata. Un importante passo in avanti mentre in via Indipendenza si stanno completando gli ultimi dettagli per consentire, presumibilmente entro giugno, la formale inaugurazione.