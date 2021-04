Un gruppo di titolari di bar e pasticcerie ha deciso di scendere in campo per mostrare vicinanza e per ringraziare tutti gli operatori sanitari che sono impegnati da oltre un anno nella battaglia contro il Covid e che nelle ultime settimane stanno, in particolare, compiendo una grande operazione di sanità pubblica con la campagna di vaccinazione di massa: dalle 9 alle 20 in prima linea nella somministrazione di dosi ad anziani e fragili. Da questa mattina e per almeno una settimana (visto il numero di associati che ha aderito all’iniziativa) brioches e caffè per tutti i medici e gli infermieri vaccinatori così come per i volontari e gli agenti di polizia locale che garantiscono la logistica sia nell’hub di San Valentino che nella sede di viale Trentino.

Ad accogliere barman e pasticceri, accompagnati dal presidente di Confcommercio, Claudio Sinisi e dal vice, Michele Scarcelli, c’erano il direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Bt, il dott. Riccardo Matera, il comandante della polizia locale, il dott. Riccardo Zingaro ed il consigliere comunale, Vincenzo Montrone. “L’idea è partita dagli stessi associati della Fipe Confcommercio, la federazione dei pubblici esercizi, e ha trovato subito largo appoggio. Riusciremo così ad offrire colazioni per almeno una settimana. Solo oggi una novantina quelle che abbiamo distribuito. Sabato alle 13 un altro nostro associato ha deciso di pensare anche alla pausa pranzo. Si tratta di piccoli gesti per supportare questo ‘esercito di vaccinatori’ nelle loro lunghe giornate di lavoro. Una maniera, quella che ci riesce meglio, per sottolineare la nostra stima verso i sanitari che stanno lottando contro il Covid-19 affinchè si riesca a tornare alla normalità. Siamo convinti che la vaccinazione sia l’unica maniera per riprendere la nostra vita, crediamo che dalla vaccinazione di massa passi anche il ritorno alla vita delle nostre attività commerciali ormai allo stremo. Prima raggiungiamo l’immunità di gregge e prima possiamo riprenderci in mano il nostro futuro”, commenta Sinisi.

«Ringraziamo per la loro generosità Bar Fantasy, Bar dell’Angolo, Petit Pateau, Caffè Sospeso, Dolcimanie, Lattemiele, Golosia, Bar Alexander, Caffè Astoria, Bar Scaramouche, Bar Arco Antico, Bar Gabè, X Caffè, Coffè Cream, Bar Mito e Bar Capital», concludono dalla Confcommercio.