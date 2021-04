Venerdì 16 e domenica 18 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20 al PalaAssi di Trani si terrà esclusivamente la vaccinazione di tutti i malati rari della Asl Bt, dei loro conviventi e caregiver.

Chi non è stato ancora contattato per programmare la vaccinazione può inviare una mail all’indirizzo del dottor Saverio Nenna, Referente Malattie rare della Asl Btindicando dati anagrafici completi del paziente, dei conviventi, dei caregiver e recapito telefonico. Sarà comunicato in quale giornata e la fascia oraria per la vaccinazione.