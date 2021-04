La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con l’attaccante Pablo Andrés Acosta. Il classe ’90 ha indossato in questa stagione prima la casacca dell’Atletico Terme Fiuggi e poi quella del Molfetta Calcio, totalizzando 18 presenze condite da 4 gol e 3 assist. Dotato di una grande forza fisica, il calciatore argentino nello scorso campionato ha messo a segno 8 gol in 20 presenze con la maglia dell’Olympia Agnonese. Acosta sarà a disposizione del tecnico Panarelli per la trasferta di Casarano.