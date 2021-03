Lunedì 29 marzo 2021, alle ore 19.30, nel cortile dell’Oratorio Don Bosco di Andria, i Salesiani, in collaborazione con il Servizio di Pastorale Giovanile, il Settore Giovani di Azione Cattolica Diocesana e il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria si fanno promotori di una Via Crucis per giovani.

Il titolo del momento di preghiera è stato ispirato dalla celebre canzone del cantante pugliese Diodato “Che Vita Meravigliosa”. Un leitmotive provocatorio, visto il momento storico che siamo chiamati a vivere segnato dalla pandemia, dalla crisi sociale ed economica.

L’idea è quella di “rivisitare” con uno stile giovanile il rito della via dolorosa, accostando ad ogni stazione una riflessione sulle tematiche che attraversano il vissuto dei ragazzi: la criminalità organizzata, la salvaguardia del Creato, la disoccupazione giovanile e la fuga dei cervelli, l’attenzione per i più deboli, la pandemia in corso e altre situazioni umane e sociali vicine ai giovani.

“Un modo alternativo e originale per ripercorrere la via della croce di Nostro Signore senza cedere alla logica della rassegnazione” dice don Giovanni Monaco, direttore dell’Oratorio Salesiano.

Il momento di preghiera sarà presieduto dal Vescovo Luigi Mansi. Si svolgerà in forma statica, nel rispetto della normativa anticovid19 e in ossequio ai protocolli previsti per le funzioni religiose. L’accesso all’Oratorio sarà consentito solo ad un numero limitato di giovani che hanno già ricevuto il pass per poter partecipare.

La cittadinanza e coloro i quali saranno costretti a rimanere a casa potranno seguire l’evento su Tele Dehon (canale 18 o 518) in diretta alle ore 19,30, ma anche sulla pagina Youtube di Tele Dehon e sulle pagine Facebook “Oratorio Centro Giovanile Salesiano Andria” e “Pastorale Giovanile Andria 2.0”.