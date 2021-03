Incidente stradale frontale tra due auto sulla Tangenziale comunale all’altezza del cavalcavia ferroviario prima dello svincolo per la S.P. 2.

Erano le ore 17:20 circa, quando all’operatore in servizio presso la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale di Andria è pervenuta la segnalazione del grave incidente stradale. Il personale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale era ancora impegnato per altro incidente occorso sulla S.P. 1 “Andria-Trani” al Km 7+400, per fortuna senza conseguenze per le persone, ma con veicolo non marciante e olio sulla carreggiata sicché le pattuglie hanno dovuto dividersi e una di esse si è recata immediatamente sulla Tangenziale dove una Peugeot 308 e una FIAT Punto si erano scontrate frontalmente. Feriti i due conducenti e richiesto l’immediato intervento del 118 che però tardava ad arrivare perché l’autoambulanza sopraggiungeva da Canosa di Puglia per cui i feriti si facevano accompagnare al Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria con mezzi privati condotti da parenti nel frattempo sopraggiunti. Non si conoscono ancora le effettive condizioni di salute che non dovrebbero comunque destare preoccupazione.

Traffico rallentato e istituzione del senso unico di marcia alternato sulla Tangenziale comunale fino al termine dell’esecuzione dei rilievi ed alla rimozione dei mezzi, gravemente danneggiati e non marcianti, nonché della pulizia della strada dai detriti e liquidi dispersi dagli stessi veicoli incidentati.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro stradale.

La Tangenziale comunale, soprattutto nel tratto compreso tra gli svincoli di Via Bisceglie e gli svincoli per la S.P. 2 (ex S.P. 231 “Andriese-Coratina”), si rivela pericolosa per la circolazione stradale tanto che dall’inizio del corrente anno sono già 5 i sinistri stradali rilevati dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria.