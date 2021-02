Nel tour de force di questo torneo di serie D non c’è davvero tempo per guardarsi indietro. La Fidelis del tecnico Panarelli sarà di scena al “Degli Ulivi”, domani, contro un’altra delle big di questo campionato e cioè il Sorrento. Una gara che arriva al termine di una settimana intensa in cui sono stati due i pareggi conquistati, l’ultimo mercoledì contro il Cerignola in una gara con pochissime emozioni ma che serve ai biancazzurri ad allungare la scia di risultati utili.

All’andata fu successo per i campani anche se la Fidelis non demeritò affatto disputando una buona gara. E’ una nuova prova di maturità secondo il tecnico Panarelli, la classica gara ostica in un girone H sempre più equilibrato.

Nella Fidelis mancheranno diversi elementi: c’è stato lo stop di Anatrella tra i pali, fermo per una frattura ad un dito per almeno un mese, c’è anche lo stop per Venturini in difesa, fermo in via precauzionale a causa di un affaticamento muscolare. C’è lo stop simile per Cristaldi mentre sulla via del recupero ci sono sia Lacassia che Marino. Entrambi però non saranno del match. Potrebbero anche esserci novità di mercato soprattutto per quel che riguarda la porta dove ci sarà l’impiego da titolare di Petrarca. Nel Sorrento, invece, mancherà Mezavilla vecchia conoscenza del calcio andriese.

La gara tra Fidelis Andria e Sorrento sarà in diretta, come al solito, a partire dalle 14.20 sui canali social biancazzurri. La produzione è affidata al partner Telesveva.

Il servizio di News24.City