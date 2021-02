Brutto incidente questo pomeriggio in viale Orazio alla periferia di Andria. Attorno alle ore 16.30 un’auto, una Fiat Panda grigia, per cause ancora in fase d’accertamento, si è scontrata con una Fiat Punto grigio scuro e poi ha terminato la propria corsa contro il muro di un’abitazione.

Nel violento impatto è rimasta ferita una persona che è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale.