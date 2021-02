Ieri, praticamente in tutte le città d’Italia, si sono viste strade e piazze piene di persone assembrate o in transito, senza rispettare le norme di sicurezza. È andata così anche ad Andria.

Molti, come sempre in questi casi, invocano “più controlli da parte delle forze dell’ordine”.

Vi posso assicurare che quanto visto ieri non è successo perché le forze dell’ordine di tutta Italia si sono dimenticate di andare a lavorare. Anzi.

IO PARLO PER ANDRIA. Nella giornata di ieri ci sono state 16 richieste d’intervento alla Polizia Municipale, 20 multe eseguite, una pattuglia fissa in pizza Duomo e una fissa a Fravina, oltre a 2 pattuglie itineranti dalle 18:30 in collaborazione con Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

È chiaro però che le forze dell’ordine da sole non bastano. Anche perché è evidente che ovunque arrivino uomini in divisa l’assembramento si disperde, per poi formarsi altrove. E quando gli agenti arrivano altrove, magari l’assembramento torna formarsi nel punto iniziale.

Quello che è successo ieri allora è un rilassamento dell’attenzione in tutta Italia, forse fisiologico, ma non giustificabile. Dobbiamo tenere duro almeno fino all’estate altrimenti, forze dell’ordine o meno, sarà per tutti terza ondata.