Esattamente 29 anni fa, il 5 febbraio 1992, nasceva ad Andria la sezione cittadina della Confraternita di Misericordia. Da quella data, ad oggi, sono passati 29 lunghi anni di servizio, di lavoro per la comunità, di azione e passione verso il prossimo.

«Non ci saranno festeggiamenti – ha spiegato Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria – siamo in piena pandemia da Covid-19. Vogliamo stringerci attorno a questa ricorrenza in un momento di preghiera anche e soprattutto per ricordare le consorelle ed i confratelli che purtroppo in questi 29 anni ci hanno lasciato ma che hanno servito con grande abnegazione la comunità con i colori giallociano».

Per questa ragione domenica 7 febbraio, con inizio alle 19,15 presso la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, Chiesa del correttore della Misericordia Don Michele Lamparelli, ci sarà una celebrazione aperta a soci e volontari oltre che a tutta la comunità. Un momento particolare a cui parteciperà anche il Sindaco di Andria Giovanna Bruno oltre che il Direttore della Centrale Operativa del 118 di Bari Gaetano Dipietro a cui sarà consegnata una targa speciale a nome della Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia.