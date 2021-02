Il successo di Portici è già dimenticato. Impegno ravvicinato questa settimana per la Fidelis Andria di Gigi Panarelli che si affaccia al derby contro il Molfetta forte di un bottino importante in campionato fatto soprattutto di continuità di risultati e prestazioni.

Un derby che manca in serie D esattamente da 50 anni e cioè dal lontano 1971. Un derby tra due squadre in salute. Un derby che arriva dopo l’inizio di un lungo tour de force che porterà la serie D a giocare sei turni nel mese di febbraio oltre ad eventuali recuperi.

Mancherà Prinari tra le fila biancazzurre appiedato dal giudice sportivo poiché già in diffida sabato scorso, e mancherà anche Paparusso ancora alle prese con il fastidioso problema al polpaccio in via di risoluzione. Si è allenato regolarmente invece Scaringella che sta smaltendo il suo problema alla schiena. Formazione che però potrebbe subire anche delle ulteriori variazioni come ha già fatto vedere il tecnico Fidelis.

Il derby sarà in diretta TV sul canale 17 di Telesveva. Grazie ad un importante sforzo dell’emittente sono stati acquisiti i diritti del match e dunque la gara tra Fidelis Andria e Molfetta sarà visibile a partire dalle 14,25 sia sui social che in TV. Tre telecamere, bordo campo, voci e replay per permettere a tutti i tifosi delle due squadre di vivere da vicino il derby del “Degli Ulivi”.