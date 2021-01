Il Borgo di Montegrosso è stato candidato, con una delibera di giunta comunale di qualche giorno fa, ad esser inserito tra i “Borghi della Salute”. Spazi e luoghi dove vengano messe in atto azioni per la tutale della salute ma anche la promozione del “ben essere” con il miglioramento della qualità della vita per i residenti.

Per l’amministrazione comunale, che ha scelto di candidare la borgata andriese, Montegrosso rientra a pieno titolo tra questi luoghi. Nel momento in cui dovesse esser accettata la candidatura andriese, vi sarà la necessità di prevedere iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi come quello della tutela della salute, promozione del “ben essere”, miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita.