Saranno attivi in questi giorni i primi buoni spesa per l’emergenza alimentare correlata alla pandemia da covid-19 (coronavirus). L’assessore Dora Conversano comunica che, il Settore Servizi Sociali ha istruito le prime 1300 richieste inviate a far data dal 24 dicembre scorso, assegnando il voucher “virtuale” a seconda della composizione del nucleo familiare, come da indirizzi della Giunta comunale.

I cittadini che ne hanno diritto riceveranno sul proprio cellulare, indicato all’atto della domanda, un SMS con un PIN necessario per confermare gli acquisti.

Ad oggi sono stati impegnati 446.750,00 € per il sostegno diretto alle famiglie che, a causa della difficile situazione economica e lavorativa, si trovano in concreta difficoltà anche nel soddisfacimento dei bisogni primari.

Si ricorda che è possibile inoltrare domanda, fino al 20 gennaio.

I buoni spesa possono essere utilizzati attraverso la tessera sanitaria, seguendo le indicazioni fornite, recandosi presso gli esercizi commerciali convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale.

MODALITA’ UTILIZZO BUONI SPESA – EMERGENZA ALIMENTARE

1 – Accertarsi di aver ricevuto via SMS sul proprio cellulare il numero del Voucher e il PIN.

2 – Recarsi esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati. L’elenco è consultabile sul sito web del Comune e sulla piattaforma Sivoucher accedendo con le proprie credenziali ricevute sul proprio indirizzo email.

3 – Al momento del pagamento, l’intestatario della domanda presenta la Tessera Sanitaria.

4 – Il Negoziante attraverso App Sivoucher (precedentemente scaricata) inquadra e si autentica, scansiona il codice a barre, visualizza importo residuo attribuito al cittadino, inserisce importo della spesa effettuata e chiede al cittadino di inserire il PIN.

5 – Il cittadino conferma l’operazione digitando il proprio PIN sul cellulare/tablet/pc del negoziante.

N.B.: Negli esercizi commerciali di grande distribuzione si suggerisce di contattare il Servizio/Punto clienti prima recarsi alla cassa per il pagamento.

14-01-2021_allegato-a-esercizi-commerciali-convenzionati