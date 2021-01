Il Direttore Generale della Asl Bt Alessandro Delle Donne e la sindaca di Andria Giovanna Bruno, stamattina in visita all’Ospedale Bonomo di Andria hanno assistito all’avvio del centro di vaccinazioni anti covid allestito presso l’Unità operativa di Medicina Trasfusionale di cui è responsabile Luciano Lorusso. Tra i primi a essere vaccinati Tiziano Valentino, direttore del Pronto Soccorso. “Al momento abbiamo attivi tre diversi punti di vaccinazione negli ospedali di Barletta, Bisceglie e Andria – ha detto Delle Donne – e stiamo seguendo molto attentamente queste delicate procedure”.

La sindaca Bruno ha avuto oggi la possibilità di visitare l’Unità operativa di Urologia di recente attivazione ma anche di vedere il cantiere attivo al sesto piano dove a breve saranno conclusi i lavori per attivazione di nuovi posti letto. La visita è stata occasione per rappresentare i progetti in corso, dalla installazione di un secondo angiografo per l’unità operativa di Cardiologia all’arrivo del robot da Vinci che supporterà le attività operatorie di Chirurgia e Urologia. Sono stati anche annunciati i lavori al Laboratorio analisi, al piano terra dell’ospedale.

“Le attività all’ospedale Bonomo sono frenetiche – ha continuato il Direttore Generale – anche durante la crisi pandemica non si sono mai interrotti e abbiamo per esempio riqualificato il piano antincendio”.

“Una breve visita per constatare l’attività frenetica del presidio ospedaliero – ha detto la sindaca – i lavori in corso sono tanti, i progetti ancora di più. Ho registrato apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni dalla Direzione Generale che ringrazio per lo scambio continuo di informazione e per la collaborazione. Quello di oggi è stato solo un primo approccio con la struttura ospedaliera in cui d’intesa con il Direttore Delle Donne torneremo ancora, a breve”.