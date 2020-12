«È l’ultima segnalazione fatta alle Autorità. Succede ad Andria, nell’immenso agro Andriese, un’auto cannibalizzata, incendiata e poi, come si può ben vedere dallo stato dei barattoli di latta, utilizzata come BIDONE per poggiare qualsiasi rifiuto ci passa tra le mani». E’ quanto si legge in una nota dell’associazione 3Place. «Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto sia contraddittoria la nostra città: da una parte la Cittadinanza, quella che si impegna, che è virtuosa, che eccelle in comportamenti e azioni di salvaguardia ambientale e del territorio…dall’altra episodi di questo genere che ti potrebbero “far cadere le braccia”…ma che invece ti spingono a fare sempre di più, a sensibilizzare, ed a sperare in un cambiamento culturale.

Certo non saremo mica a noi a cambiare la testa alla gente e certo non speriamo in un cambiamento totale, né tanto meno in un cambiamento repentino di qualche mese. Sono percorsi che durano anni.