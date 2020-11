E’ l’appello alle istituzioni pugliesi che ha voluto rilanciare il Presidente dell’Associazione Scuola è Vita di Andria Pietro Lamorte che già nei giorni scorsi aveva scritto una lettera diretta al Ministro dell’Istruzione Azzolina ribadendo la necessità della didattica in presenza senza lasciare un così ampio margine di scelta alle famiglie. Un concetto in realtà ribadito anche dal comitato tecnico scientifico che collabora con il Governo con Agostino Miozzo come ci siano tutte le condizioni in tutta la nazione per riaprire interamente le scuole in presenza anche per quel che riguarda gli istituti superiori. Nel caso Puglia, in realtà, i problemi ci spiega Pietro Lamorte sono molteplici e stanno costringendo le scuole ed i genitori a scelte che alcune volte non tengono conto delle reali necessità dei ragazzi in questa fase di crescita.

Per Pietro Lamorte anche il Tar, che ha emesso sentenza il 18 novembre scorso sulla prima ordinanza che chiudeva le scuole della Regione Puglia, non ha realmente fatto chiarezza sull’argomento.

