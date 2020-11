Se il Coronavirus corre la Sanità pugliese si adegua e si prepara ad inseguirlo anche in automobile. Saranno 13 infatti i nuovi punti di “drive trough” che verranno attivate in tutta Puglia per effettuare tamponi rapidi direttamente a bordo degli autoveicoli.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Regione, Protezione Civile, Asl, Esercito Italiano e Marina Militare.

Si tratta, in pratica, di postazioni mobili attrezzate con tanto di tende e gazebo, dove i cittadini possono effettuare i test per l’infezione da Covid-19 in tutta sicurezza, senza neanche scendere dalla macchina, previa richiesta della Asl e successiva prenotazione.

Le 13 nuove aree per il “drive trough” saranno dislocate in tutte le province pugliesi: 4 nel Barese (2 nel capoluogo, alla Fiera del Levante, e poi a Grumo Appula e Conversano); 1 a Brindisi, 3 in Capitanata (tra Foggia e Manfredonia), 2 a Lecce mentre nella Bat sarà collocata presso l’ospedale civile di Barletta.

Il sistema delle postazioni per i tamponi in auto si aggiunge alla rete delle strutture private che effettuano test antigienici. Una rete che adesso si allarga, a seguito di una nuova circolare della regione, che autorizza tutte i laboratori di analisi (e non più solo quelli accreditati) ad eseguire tamponi rapidi a chiunque ne faccia richiesta, per motivi di viaggio, lavoro o ragioni non collegate ad esigenze cliniche. Per sottoporsi al test non è necessaria la prescrizione medica ma è sufficiente un’autocertificazione.

In caso di esito positivo, i laboratori di analisi dovranno immediatamente avvertire, l’interessato, il suo medico curante ed il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione competente territorialmente per procedere al tampone molecolare nei confronti del soggetto risultato contagiato.