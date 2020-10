Una sconfitta, quella di Sorrento, che ha lasciato il segno non tanto per la prestazione quanto per il risultato finale. La Fidelis Andria si lecca le ferite ma, come spiega il tecnico Luigi Panarelli nella consueta conferenza stampa pre gara, è pronta ad affrontare il Picerno al ritorno tra le mura amiche del “Degli Ulivi”.

Una gara quella di Sorrento che ha lasciato strascichi anche nell’infermeria della Fidelis con gli infortuni di Manzo e Minacori che sono ancora in fase di valutazione. Mancherà anche l’ex del match e cioè il difensore Fontana uscito anzitempo per un doppio giallo domenica scorsa.

In settimana è arrivata anche l’ufficialità del tesseramento di Francesco Russo, volto nuovo dell’organico andriese che è già impiegabile nella sfida di domenica. Diversi i dubbi di formazione anche se appare scontato l’impiego della linea a tre in difesa con Lacassia-Venturini-Paparusso ed il tandem centrale di centrocampo con Bolognese e Busetto. Ancora dubbi sulle fasce con diversi ballottaggi ed in avanti dove sono in sei a giocarsi le tre maglie da titolari. Cristaldi e Prinari sono in pole position ma scalpitano anche Minincleri, il rientrante Adusa, Tusiano e l’ultimo arrivato Russo.

Il match con inizio alle ore 15 sarà a porte aperte per un massimo di mille spettatori a causa delle norme anticovid. Tornano sugli spalti dopo otto mesi, dunque, i tifosi biancazzurri.

