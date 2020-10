Ancora una volta la notte andriese è stata scossa dal deflagrare di un ordigno. Si tratta, con tutta probabilità di una bomba carta: sarebbe esplosa intorno alle 2.30. è stata posizionata tra le grate in ferro e la vetrina di un ristorante di cucina internazionale situato in piazza La Corte, nei pressi di Palazzo Ducale a due passi dalla cattedrale di Andria. Il locale ha da pochi giorni affisso la sua nuova insegna ed è in attesa di avviare la nuova attività: l’evento delinquenziale ha dunque sorpreso i proprietari dell’attività ma non solo. Anche i titolari di altre attività commerciali vicine si sono detti sorpresi dall’accaduto questa mattina quando Polizia e Carabinieri si sono recati sul posto per rilievi, domande e per acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nei pressi di piazza La Corte dove, a parte i noti problemi di inciviltà da parte di alcuni frequentatori della movida, con episodi di tipo estorsivo nessuno dice di aver mai avuto a che fare.

Le indagini potranno chiarire dunque quale origine possa avere questo episodio e se ha qualcosa a che vedere con l’esplosione avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 settembre, meno di una settimana fa quindi, in via Puccini quando un’altra bomba a basso potenziale esplosivo ha distrutto vetrine e danneggiato automobili spaventando numerosi cittadini.