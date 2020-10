Reazione doveva essere e reazione è stata. Dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Volare Polignano, la Florigel Futsal Andria conquista i primi tre punti della stagione superando con un netto 8-3 la compagine biscegliese del Futbol Cinco. Prestazione autoritaria quella del quintetto di mister Rutigliani che ha condotto il match casalingo, disputato sul parquet del “PalaColombo” di Ruvo di Puglia, sin dalle prime battute. Sugli scudi Ferrucci autore di una tripletta.

Passa meno di un minuto e l’Andria trova il vantaggio: Lamanuzzi perde palla e Ferrucci con una precisa puntata fa 1-0. Gli ospiti in difficoltà lasciano campo alle scorribande andriesi e al 10’ Ferrucci dal limite trafigge Di Bitonto per il meritato doppio vantaggio. Cassanelli prova a scuotere i suoi a metà del tempo, ma Achille attento si distende ed evita guai ai suoi. Continuano ad attaccare i biancoazzurri che prima del riposo calano il tris. Sgarra in contropiede colpisce il palo, Somma raccoglie e deposita in rete il 3-0. Nella ripresa non cambia il tema della gara. Al primo affondo Rella parte in banda destra, salta un avversario e serve al centro Ferrucci che a porta sguarnita insacca il 4-0 e la sua personale tripletta. Il team di mister Di Pinto accusa il colpo e lascia campo ai biancoazzurri che dilagano con le reti di Lovino, De Feo, Tortora e Fortunato per l’8-0 che mette in archivio la sfida. Negli ultimi due minuti i padroni di casa concedono qualcosa di troppo agli ospiti che accorciano le distanze con la doppietta di Cassanelli e la rete finale di D’Elia che fissa il punteggio sul definitivo 8-3.

Primi tre punti per la Florigel Andria che risale in classifica e guarda con fiducia la prossima ostica trasferta sul campo del New Team Putignano.