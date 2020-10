Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sarà oggi venerdì 2 ottobre ad Andria per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del M5S Michele Coratella.

Il ministro accompagnato da Michele Coratella e dalla consigliera regionale Grazia Di Bari effettuerà un sopralluogo alle ore 16 alla ex discarica di San Nicola La Guardia, di cui si aspettano da anni post gestione e bonifica. Alle 17 tappa a Castel del Monte.

«Quello di San Nicola La Guardia – dichiara Di Bari – è un sito ad alto rischio per la salute dei cittadini, per cui da anni vengono sporte denunce per sversamenti ed esalazioni. A causa del fallimento della società che gestiva la discarica, nonostante la chiusura da anni, si attende ancora la messa in sicurezza. Per questo abbiamo chiesto al ministro Costa di visitare il sito e siamo particolarmente orgogliosi della sua presenza del ministro ad Andria».