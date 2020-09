Rilanciare l’economia del territorio attraverso il sostegno alle imprese, vero motore dello sviluppo. Un obiettivo strategico alla luce delle sfide da affrontare nei cinque prossimi anni, secondo Michele Coratella, in corsa per la carica di sindaco di Andria, che sarà impegnato nel turno di ballottaggio delle elezioni comunali in programma il 10 e l’11 ottobre.

Il candidato ha incontrato, questa mattina, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria, per discutere del suo progetto di rilancio delle imprese, dimenticate dalle precedenti amministrazioni.

Ad accompagnare Michele Coratella in questa nuova tappa della sua campagna elettorale, l’attuale Ministro degli Esteri nonché leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ad Andria per sostenere il candidato sindaco nella sfida per le comunali. Una partita importante quella che i pentastellati si stanno giocando, al ballottaggio, per la guida del quarto comune più grande della Puglia.

L’intervista completa a Michele Coratella ed al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.