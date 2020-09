Grave incendio in corso sulla Andria-Barletta. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un capannone aziendale contenente materiale plastico. La nube provocata sarebbe altamente tossica, una colonna di fumo importante che si sta muovendo in direzione Andria a causa del vento. «Si consiglia di chiudere le finestre in zona via Barletta e di non uscire», questo l’invito del Comune di Andria. Sul posto i primi soccorsi, seguiranno aggiornamenti.