Una città in grado di spingersi oltre se stessa, che metta al centro la sua identità ma che sia in grado di guardare anche fuori, alle realtà vicine e lontane, come modello di confronto e sviluppo. Un città oltre i campanili: questo il tema sviluppato ieri nel corso di un incontro presso la sede di Materia Prima. Un nuovo appuntamento di questa campagna elettorale a sostegno di Sabino Zinni, candidato al consiglio comunale con Senso Civico, e di Giovanna Bruno, in corsa per la carica di sindaco di Andria.

Ospite d’eccezione, il dirigente nazionale del Partito Democratico, Gianni Cuperlo.

E i riflettori saranno puntati anche su Andria, dove si gioca una delle sfide elettorali più importanti: tra i protagonisti della partita, la candidata sindaco Giovanna Bruno, con un progetto che punta a tagliare i ponti con il passato amministrativo della città.

L’altra partita importante è quella per il governo della Puglia: a giocarla, con la squadra di Senso Civico, è il candidato al consiglio regionale Sabino Zinni, che in vista del voto del 20 e 21 settembre, lancia un appello agli elettori.

Il servizio.