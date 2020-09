Perché avviare un percorso di crescita personale? Quali sono gli strumenti per migliorare un’attività? A queste domande rispondono due esperti: Savino Zagaria, life & executive business coach e autore del libro “Essere al top in azienda”, e Gino Tattolo, consulente senior di Nuova Cultura di Impresa, ovvero i formatori del primo corso di alta formazione organizzato dalla Confcommercio di Andria e dal Cat, il centro di assistenza tecnica di Bari, “Percorsi di cambiamento aziendale e personale”. Per Tattolo “avviare un percorso di crescita personale consente di avviare un processo finalizzato all’integrazione e allo sviluppo armonioso della personalità”. Per Zagaria “desiderare di cambiare la propria vita personale o la propria carriera imprenditoriale è possibile”.

La bussola per avviare un iter che porti al miglioramento di sé stessi tramite la conoscenza di azioni mirate sarà il tema al centro del corso che avrà la durata totale di 16 ore. Si formeranno due classi, la prima che si riunirà il martedì (a partire dal 6 ottobre) e la seconda il giovedì (a partire dall’8 ottobre), le lezioni avranno una durata di due ore al giorno e si terranno dalle ore 18.30 presso la sede della Confcommercio in via Nicola Pisano ad Andria. La presentazione del corso, in cui si affronterà in particolare il tema delle strategie imprenditoriali e della crescita personale, si terrà il prossimo 22 settembre alle 18.30 presso la sede dell’associazione. In quella circostanza gli interessati potranno anche formalizzare l’iscrizione, 30 i posti a disposizione. È obbligatorio l’uso della mascherina.

«A marzo saremmo dovuti già partire con questo corso ma poi è accaduto ciò che tutti noi sappiamo. Non appena abbiamo potuto ci siamo rimessi al lavoro per organizzare con gli esperti formatori Gino Tattolo e Savino Zagaria il programma delle lezioni e, per garantire il distanziamento sociale dettato dalle norme anti contagio, abbiamo deciso di creare due classi così da non creare assembramenti nella nostra sala formativa. La prima partirà il 6, la seconda l’8. Entrambe termineranno a fine novembre il percorso. Non potevamo rinunciare a questa opportunità perché sin dal nostro insediamento siamo sempre stati convinti dell’importanza di creare dei momenti di approfondimento utili a tutti sulla crescita personale e professionale. Se poi questa si dovesse tradurre anche in occasione di crescita dell’impresa, grazie a strategie vincenti e all’applicazione delle nuove tecnologie, non può che naturalmente farci piacere – commenta Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria».