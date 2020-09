«Aderisco continuamente all’appello lanciato dal Prefetto e dal candidato Nino Marmo per trovare un accordo con tutti gli altri candidati alla carica di Sindaco così da individuare una modalità per limitare il numero dei rappresentanti di lista». Interviene così, in una nota, la candidata Sindaco di Andria Laura Di Pilato.

«In questo momento non è possibile sorvolare sulla sicurezza a tutela di tutti coloro che lavoreranno ai seggi e dei cittadini che si recheranno a votare. Per questo sottoscrivo la proposta e mi rendo disponibile ad una celere consultazione con gli altri candidati così da accordarci insieme sulla migliore modalità per concordare il numero dei rappresentanti di lista presso i seggi cittadini. La salute e la sicurezza sempre al primo posto».