Centro storico e sviluppo strategico delle periferie, regolamento dei dehors, mercato settimanale e futuro di quello ortofrutticolo, sviluppo della zona Pip e opportunità turistiche. Sono questi i temi “caldi” sui quali si confronteranno i cinque candidati alla carica di Sindaco di Andria in un incontro promosso dal direttivo della Confcommercio. Hanno garantito la presenza Giovanna Bruno, Michele Coratella, Laura Di Pilato, Nino Marmo ed Antonio Scamarcio. L’appuntamento è fissato per lunedì 31 agosto, alle ore 19.00, presso la Sala Attimonelli (Albergo dei Pini) in corso Cavour.

A moderare il confronto, strutturato con sei domande a cui i candidati dovranno rispondere rispettando un tempo prestabilito, sarà la giornalista Michela Alicino. Saranno presenti i componenti del direttivo della Confcommercio di Andria ed i responsabili delle categorie economiche dell’associazione di categoria.

“Questo momento di confronto sarà utile a comprendere quale sia la vision che ciascun aspirante primo cittadino di Andria ha in merito ad alcuni temi che alla nostra associazione stanno a cuore. Purtroppo, per ragioni di tempo, abbiamo dovuto fare una scelta e focalizzare l’attenzione su alcune questioni rimandando la discussione delle tante altre al tavolo delle trattative con la prossima amministrazione. Intanto, ci sono problematiche da tempo irrisolte sulle quali gli imprenditori hanno bisogno di risposte e nuovi fronti sui quali presto il futuro sindaco di Andria si dovrà misurare, oltre all’urgenza di arginare le conseguenze sull’economia dell’emergenza sanitaria. Sulla scrivania del prossimo primo cittadino ci sarà molto lavoro da svolgere ma chiunque siederà su quella poltrona dovrà fare i conti con il piano di riequilibro finanziario in cui si trova l’ente, per questo abbiamo bisogno di capire da subito l’orientamento di ciascuno rispetto a temi cruciali. Auspichiamo anche che il dialogo con le parti sociali e le associazioni di categoria non venga mai a mancare, da parte nostra continueremo a essere leali e collaborativi per guardare positivamente al futuro”, spiega il presidente della Confcommercio di Andria, Claudio Sinisi.

«Durante la serata affronteremo tematiche che riguardano tutti noi, non solo i commercianti e gli imprenditori e per questo estendiamo l’invito alla partecipazione ai cittadini di Andria, l’ingresso alla serata sarà libero, seppur contingentato – conclude Sinisi».

Il confronto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Confcommercio di Andria (https://www.facebook.com/confcommercioandria).