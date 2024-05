Nicola Lomuscio torna in pista e lo fa fuori dai confini nazionali. Il prossimo sabato, il marciatore andriese farà tappa in Spagna per il World Race Walking Tour a La Coruña. Una competizione che vedrà atleti da tutto il mondo e di ogni livello a cui Lomuscio parteciperà non con la maglia della nazionale ma per la prima volta con una fornita da due imprenditori della città di Andria che hanno scelto di dargli sostegno.

«Due realtà della mia città hanno creduto nella realtà sportiva, anche se spesso siamo costretti a lasciare i nostri territori. Che questo bel gesto possa essere trampolino di lancio per una crescita sempre maggiore di una disciplina che fatica a prendere piede nella nostra città» – ha sottolineato Lomuscio.

«Sarà l’occasione per testare il lavoro fatto fino ad ora attraverso il giudizio di una giuria internazionale» ha concluso il 20enne andriese.