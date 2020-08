Un solo nuovo caso di coronavirus nella provincia Bat è stato accertato nelle ultime 24 ore: si tratta di un cittadino biscegliese tornato dalla Corsica risultato positivo al tampone dopo l’autosegnalazione alle autorità sanitarie. Si tratta del 41esimo caso positivo registratosi nella sesta provincia pugliese da quando ha avuto inizio l’ondata epidemica di agosto. Le città più colpite rimangono Andria e Barletta: anche i sei contagi riportati nel bollettino epidemiologico di ieri si riferiscono a quattro barlettani e a due ragazzi andriesi tornati da Malta.

Da quando ha avuto inizio la pandemia, nel mese di febbraio, sono 423 i cittadini della Bat che hanno contratto il virus mentre nelle ultime ore sono scesi a tre i positivi attualmente ricoverati in ospedale.

In provincia di Bari la situazione sta destando maggiore allarme e lo stesso sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro si è detto preoccupato per l’impennata del numero dei contagiati registratasi negli ultimi giorni. Tra questi, anche una bambina di un anno e mezzo. La piccola, di Santeramo in Colle, ha contratto il virus assieme a due componenti della sua famiglia, parenti di una persona risultata positiva alcuni giorni fa. A diffondere la notizia è stato il sindaco di Santeramo in Colle, Fabrizio Baldassarre, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

«Anche tre componenti della famiglia del primo contagiato di questa fase a Santeramo – ha comunicato il primo cittadino – sono risultati positivi al tampone. Tra di loro c’è anche una bimba di 18 mesi”.

Sono attualmente quattro i positivi nel comune barese, come ha precisato il sindaco. I malati sono da giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e non hanno avuto al momento nessun tipo di complicazione. Quello della piccola di Santeramo in Colle è il quarto caso di Coronavirus in Puglia che riguarda un paziente in tenera età.

Nel mese di marzo, sempre nella provincia di Bari, si era registrata la positività di una bimba di soli due mesi, mentre a fine luglio era toccato ad un bambino di 4 mesi. L’ultimo caso risale a pochi giorni fa: è quello di un neonato contagiato, assieme alla madre, poco dopo il parto. Il piccolo, in condizioni stabili, è stato ricoverato presso l’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari.