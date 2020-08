Una città da vivere è quella che immagina in un articolato e dettagliato programma il candidato alla carica di Sindaco della Città di Andria per un progetto civico, Nino Marmo. La presentazione questa mattina delle idee per la città frutto di un lavoro programmatico durato diverse settimane e che ha permesso il coinvolgimento di professionisti oltre di liste e candidati a suo supporto.

Un programma che trasversalmente avrà come base le politiche giovanili e del lavoro, un programma che si basa su due parti e cinque cardini tematici come sviluppo economico e rigenerazione territoriale, ma anche ambiente e natura, servizi alla città e mobilità, sport e aggregazione sociale sino alla cultura diffusa. Nella seconda parte del programma anche delle tavole specifiche sulle fonti di finanziamento da intercettare con il parco progetti. Tra i fattori di particolare interesse spiegati dallo stesso candidato Marmo, la riscoperta delle origini in una città che funzioni meglio e che punti anche e soprattutto sul digitale e sull’incubazione di impresa.

Ma le preoccupazione di Nino Marmo sono anche rivolte proprio all’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre in piena pandemia. Pronta una lettera, a cui Marmo chiede il sostegno anche degli altri candidati alla carica di Sindaco, che proverà a coinvolgere l’ufficio territoriale di Governo ma anche il comune di Andria, la regione e direttamente il Ministero dell’Interno per avere delucidazioni su come si dovranno realmente svolgere le operazioni di voto che non possono esser lasciate solo alla responsabilità di ogni cittadino.

Il servizio completo di News24.City