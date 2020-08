Giornata di saluto istituzionale e ringraziamenti quella odierna per la Fidelis Andria. Questa mattina, dopo la consueta seduta di allenamento, infatti, l’intera rosa biancazzurra con staff tecnico e medico, con in testa il direttore finanziario Pietro Lamorte ed il Direttore Sportivo Riccardo Di Bari, è stata ospitata a Palazzo di Città a San Giovanni Rotondo per un saluto con l’amministrazione comunale.

In testa il Sindaco Michele Crisetti che ha accolto la Fidelis per ringraziare della scelta di San Giovanni quale sede del ritiro pre campionato ed ha augurato le migliori fortune per il proseguo della stagione. Di contro la Fidelis, al gran completo, ha voluto consegnare, dalle mani di Pietro Lamorte, una targa ricordo ed un gagliardetto per sancire un gemellaggio davvero molto importante. Un passaggio istituzionale fortemente voluto dalla Fidelis per ringraziare della grande disponibilità e dell’accoglienza tutta la comunità di San Giovanni Rotondo.