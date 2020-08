Si chiama “Boschi in città. Un Piano Regionale di Rimboschimento Urbano”, la prima proposta programmatica lanciata dal candidato consigliere regionale Sabino Zinni.

«La questione climatica, nonostante tutti i tentativi di ignorarla, è più viva che mai» spiega Zinni in una nota. «Cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per contribuire a un mondo più sostenibile? Agire sulle nostre città. Ecco allora la mia proposta: dotare la Puglia di un Piano regionale di rimboschimento urbano. Assegnare fondi alle città, attraverso un bando ad hoc, per finanziare interventi di piantumazione alberi in ambito urbano».

«Partire dalle città dove la qualità dell’aria e più scarsa, e dalle zone dove il verde è più limitato, per poi via via coinvolgere tutti i territori pugliesi. Gli alberi riducono la temperatura dell’aria dai 2 agli 8 gradi, assorbono fino a 150 kg di Co2 all’anno, riducono del 30 per cento il consumo di aria condizionata, aumentano il valore delle proprietà immobiliari del 30 per cento. Pensiamo a quante aree vuote e inutilizzate ci sono nelle nostre città, e pensiamo se quelle aree – grazie ai finanziamenti di un bando regionale – potessero essere trasformate in boschetti urbani. In breve avremmo città più verdi, più sane, più fresche, più vivibili. Avremmo dato il nostro contributo locale alla risoluzione di un problema globale. Piantare un albero è sempre una buona idea. Facciamolo!».