Hanno manomesso il cancello automatico del Center Sporting Club (da Lello), lo hanno aperto, si sono introdotti furtivamente nel centro sportivo ed hanno rubato il furgone della Nuova Andria Calcio parcheggiato all’interno. Un amaro risveglio questa mattina per la società andriese. Nella notte il colpo che non ti aspetti: la navetta acquistata qualche anno fa con tanti sacrifici e protagonista di innumerevoli trasferte è stata rubata da ignoti evidentemente non curanti del grave danno che avrebbero creato.

Il furgone della Nuova Andria Calcio, come ben noto, serviva per accompagnare i ragazzi agli allenamenti durante la settimana, per le trasferte nelle gare ufficiali, e per tante altre mansioni fondamentali. Un fatto gravissimo che graverà tutto sulla società. Il mezzo era attrezzato con i loghi personalizzati della Nuova Andria.

In mattinata il Presidente Vincenzo Carbutti si è recato dai Carabinieri della Compagnia di Andria per sporgere denuncia. Inutile sottolineare l’amarezza del momento, con tutte le difficoltà già esistenti dopo il lockdown, ed ora aggravato da un gesto vigliacco, di basso profilo come i suoi autori.

La Nuova Andria Calcio si attiverà nei prossimi giorni per l’acquisto di una nuova navetta, mezzo indispensabile per affrontare la prossima stagione calcistica e per proseguire gli allenamenti ripresi proprio in questi giorni al Center Sporting Club. La società di Carbutti è stata tra le prime ad Andria ad aver acquistato un mezzo di sua proprietà, anziché noleggiarlo.