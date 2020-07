Inaugurato all’interno del centro commerciale Mongolfiera di Andria il FamilyLab, un ampio spazio allestito all’interno della galleria commerciale e dedicato a tutta la famiglia. Come ci spiega Giuseppe Conversano, Direttore del Centro Commerciale, l’area è stata già attrezzata e arredata con tutto quello che serve per trascorrere qualche ora tra giochi, incontri e relax, ma è un vero e proprio contenitore di idee e progetti come per esempio quello dello sportello, ideato dall’associazione Codice Rosso, per l’ascolto, l’orientamento ed il supporto delle donne che subiscono violenza.

Per le attività più ludiche, invece, ci sarà la collaborazione preziosa sia della Cooperativa Sociale Onlus Trifoglio che del Centro Sociale Educativo per minori Dadalù.

Il servizio.