«Facciamo una doverosa premessa, onde evitare fraintendimenti: siamo orgogliosi delle nostre attività commerciali e di quello che stanno facendo per assicurare il rispetto delle norme igieniche. Nonostante questo grande sforzo, la Fase2 ad Andria non sembra essere iniziata nel migliore dei modi». Intervengono così, in una nota, i giovani forzisti andriesi.

«Serve l’impegno da parte di tutti, soprattutto dei più giovani -continua la nota- per evitare un drammatico passo indietro. Purtroppo giungono alla nostra attenzione, molte foto di assembramenti, tutti rigorosamente senza mascherina, fuori dai locali, nelle piazze e nel nostro centro storico. Ora, tralasciando per il momento le condizioni in cui versano tali luoghi per colpa di pochi incivili, serve maggiore senso di responsabilità e coscienza civica da parte dei nostri coetanei.

Non vogliamo ergerci sul pulpito moralizzatore, né generalizzare, consci del fatto che questa situazione riguardi solo la minoranza dei giovani andriesi-conclude la nota-ma invitiamo i nostri coetanei al rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale, all’uso costante della mascherina e soprattutto ad un lavoro di sensibilizzazione quotidiano con i propri affetti.

Insieme, si che ce la faremo».